İtalya'da okullar tatil edildi... Dünya koronavirüsle savaşıyor

Dünya genelinde Corona paniği devam ederken, özellikle virüsün görülmeye başladığı Çin'in yanı sıra Güney Kore, İtalya ve İran'da durum kritik. İşte ülke ülke Corona virüsüyle ilgili son haberler….

Çin

Çin'de tespit edilen toplam vaka sayısı 80 bine, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 981'e ulaştı.

Güney Kore

Çin'in ardından en yüksek vaka sayısına sahip Güney Kore'de vaka sayısı 5 bin 621'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33'e çıktı.

İtalya

Dünya genelindeki Corona vaka sayısı listesinde 3. sırada yer alan Avrupa ülkesi İtalya'da ise Corona virüsü kaynaklı 107 kişi hayatını kaybederken, ülkedeki vaka sayısı 3 bin 90 olarak açıklandı. İtalyan hükümet, üniversiteler dahil olmak üzere tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Reuters'ın ANSA'dan aktardığı habere göre okulların en az Mart ayının ortasına kadar kapalı kalması bekleniyor.

İngiltere

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 34 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam va’a sayısının 85’e yükseldiği duyuruldu.

Öte yandan dünya genelindeki korona virüsü toplam vaka sayısı 94 bin 335’e yükseldi.

İran

En yüksek vaka oranına sahip ülkelerden İran'da ise vaka sayısı 2 bin 992’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92'ye yükseldi.

Japonya

Japonya'da ise 6 kişi hayatını kaybederken, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı ise 604 oldu. Japonya'da karantinadan çıkarılan Diamond Princess gemisinde ise 706 yolcuda virüs tespit edilirken, gemide hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 olarak kayıtlara geçti.

Almanya

İtalya'nın ardından diğer Avrupa ülkelerinde de Corona bilançosu artmaya devam ediyor. Almanya'da tespit edilen toplam vaka sayısı 244'e yükselirken, can kaybı yaşanmadı.

Fransa

Almanya'dan sonra en yüksek vaka sayısına sahip Fransa'da toplam 285 kişide virüs tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti.

İspanya

Corona nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da ise toplamda 165 vaka olduğu doğrulandı.

ABD

Yüksek vaka sayısına sahip bir diğer ülke olan ABD'de ise 11 kişi hayatını kaybetti. Washington’da 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, bir ölüm haberi de Kaliforniya eyaletinden geldi. Ülkede vaka sayısı 148'e yükseldi.

Singapur

Listede ABD'den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülke olan Singapur'da 110 kişide Corona virüsü tespit edildi. Ülkede Corona virüsüne bağlı bir ölüm yaşanmadı.

Hong Kong

Corona virüsünün ilk yayıldığı ülkelerden biri olan Hong Kong'da ise 101 vaka tespit edildi. Ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 olarak açıklandı.

İsviçre

İsviçre'de ise 59 vaka tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuveyt

Virüs nedeniyle henüz kimsenin ölmediği Kuveyt'te ise doğrulanan toplam vaka sayısını 56 olduğu belirtildi.

Malezya

Malezya'da ise 50 kişide virüs tespit edilirken, henüz bir ölüm vakası bildirilmedi.

Bahreyn

Bahreyn'de ise toplama 49 kişide Corona virüsü tespit edildi.

Tayland

Bir kişini hayatını kaybettiği Tayland'da ise toplam tespit edilen vaka sayısı 43 olarak kaydedildi.

Avustralya

Corona nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Avusturalya’da 42 vaka doğrulandı.

Kanada

Toplamda 33 vakanın tespit edildiği Kanada’da ölüm yaşanmadı.

Norveç

33 vakanın bulunduğu Norveç'te de herhangi bir ölüm vakası duyurulmadı.

İsveç

İsveç’te Corona virüsü vaka sayısı 32’ye yükseldi.

Irak

Irak'ta doğrulanan vaka sayısı 35'e yükselirken, Irak'ta Corona virüsü kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 2 olduğu belirtildi.

Hindistan

21 yeni vakanın doğrulandığı Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 28'e yükseldi.

Avusturya

Vaka sayılarında Hindistan'ı takip eden Avusturya'da ise 27 kişide Corona virüsü tespit edildi. Bugün 6 yeni vakanın doğrulandığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde de vaka sayısı 27'ye ulaştı.

Hollanda

Geçtiğimiz günlerde ilk vakanın tespit edildiği bir diğer Avrupa ülkesi olan Hollanda'da ise 23 kişide Corona virüsü tespit edildi.

İzlanda

Vaka sayısında Hollanda'nın ardından gelen İzlanda’da16 kişide virüs bulunduğu kaydedildi.

Vietnam

Vietnam'da da 16 kişide virüs bulunduğu belirtildi.

Belçika

Belçika’da Corona virüsü vaka sayısı 15'e yükseldi.

Macaristan

Macaristan Başbakanı Victor Orban, ülkedeki iki İranlı öğrencide Corona virüsüne rastladıklarını açıkladı.

İsrail

İsrail’de Corona virüsü vakası sayısının 15 olduğu belirtildi.

Lübnan

Lübnan'da ise resmi kaynaklardan alınan verilere göre, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 13 olduğu bildirildi.

Umman

Lübnan'dan sonra en yüksek vaka sayısına sahip Umman'da ise 12 kişide Corona tespit edildi.

Danimarka

Danimarka'da kaydedilen vaka sayısı 10'a ulaştı.

San Marino

Yine 10 vakanın görüldüğü San Marino'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Hırvatistan

Hırvatistan'da da 9 vaka olduğu öğrenildi.

Cezayir

Cezayir’de Corona virüsü vaka sayısının 9’a yükseldiği duyuruldu.

Yunanistan

Komşu Yunanistan’da ise vaka sayısı 9.

Katar

Katar'da 8 kişide Corona virüsüne rastlandı.

Finlandiya

İskandinav ülkesi Finlandiya’da vaka sayısı 7‘ye yükseldi.

Meksika

Meksika'da 6 kişide Corona virüsü bulundu.

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti’nde 5 kişide Corona virüsüne rastlandı.

Pakistan

Pakistan’da virüs nedeniyle karantina altına alınanların sayısı 5.

Portekiz

Portekiz'de virüslü vaka sayısı 5 olarak açıklandı.

TOPLAM VAKA SAYISI 5’TEN AZ ÜLKELER

Romanya'nın resmi kaynaklarından yapılan açıklamalarda vaka sayısının 4 olduğu ifade edildi.

Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'da ise henüz doğrulanan vaka sayısının 3 olduğu öğrenilirken aynı vaka sayısına sahip Filipinler'de Corona nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya, Mısır, Estonya , Endonezya, İrlanda, Yeni Zelanda ve Senegal'de ise henüz 2 Corona vakasının olduğu tespit edildi.

Slovenya, Afganistan, Andorra, Ermenistan, Kamboçya, Dominik Cumhuriyeti, Ürdün, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Kuzey Makedonya, Monako, Fas, Nepal, Nijerya, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Tunus, Arjantin, Şili, Liechtenstein ve Polonya'da ise sadece birer kişide virüs tespit edildiği açıklandı.