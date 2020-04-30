Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101727
ALTIN
385.551
DOLAR
6.9772
STERLİN
8.7088
EURO
7.5941

İtalya'da kayıp 800 milyon Euro

Korona virüs nedeniyle futbola ara verilirken, kulüpler ve ligler bu nedenle büyük bir ekonomik kayıp yaşadı. İtalya Serie A'daki tahmini ekonomik zarar 800 milyon euro (6 milyar TL) olarak hesaplandı. Dünyayı saran korona virüs sebebiyle futbol dururken, kulüpler ekonomik anlamda da kötü günler geçirmeye başladı.

İtalya'da kayıp 800 milyon Euro

Korona virüs nedeniyle futbola ara verilirken, kulüpler ve ligler bu nedenle büyük bir ekonomik kayıp yaşadı. İtalya Serie A'daki tahmini ekonomik zarar 800 milyon euro (6 milyar TL) olarak hesaplandı. Dünyayı saran korona virüs sebebiyle futbol dururken, kulüpler ekonomik anlamda da kötü günler geçirmeye başladı.

30 Nisan 2020 Perşembe 12:04
1552 Okunma
İtalya'da kayıp 800 milyon Euro

Amerika'da spor organizasyonlarından dolayı ortaya çıkan zarar 6 milyon doları aşarken, İtalya'da da yalnızca futbolda yaşanan ekonomik kayıp 800 milyon euro (6 milyar TL) olarak hesaplandı. Sezonun kalanının oynanmaması halinde yaşanacak olan 800 milyon euroluk kayıp kulüpleri oldukça zor duruma sokacak. Ligin seyircisiz olarak oynanması durumunda zararın 300 milyon euroya düşeceği hesaplanıyor. Özellikle yayın haklarından gelecek gelirler, buradaki zararı olumlu yönde etkilerken, ligin iptal edilmesi halinde ise toplam kayıp 800 milyon euro olacak. Yıllık 5 milyar euro geliri olan İtalya Serie A'nın devlete ödediği vergi miktarı ise 1.3 milyar euro.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da ligleri bakanlar kurulu belirleyecek
İtalya'da ligleri bakanlar kurulu belirleyecek
Adriyatik Denizi'nde NATO askeri helikopteri kayboldu
Adriyatik Denizi'nde NATO askeri helikopteri kayboldu
FIRTINA VE SEL FELAKETİNDEN SONRA TÜRKMENİSTAN'DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
FIRTINA VE SEL FELAKETİNDEN SONRA TÜRKMENİSTAN'DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim