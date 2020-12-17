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İsveç kronu 2022'de 'dijital para' olacak
İsveç hükümeti, ulusal para birimi kronu dijital para birimiyle değiştirme sürecini başlattı.
Dünya 17.12.2020, 11:29 17.12.2020, 11:38
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İsveç Finansal Piyasalar Bakanı Per Bolund, projenin 2022’de hayata geçmesinin planlandığını açıkladı.
Ülkede ayrıca Merkez Bankası, dijital para birimlerini destekleyen bir proje üzerinde de çalışıyor. İsveç, dünyada en az nakit kullanan ülkeler arasında yer alıyor.
İsveç’te banknot kullanım oranı son yıllarda düzenli şekilde düşüyor. Ülkedeki her 10 ödemeden sadece 1’i nakit gerçekleşiyor.
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