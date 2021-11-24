İsveç'in ilk kadın başbakanı göreve geldikten bir kaç saat sonra istifa etti

İsveç Parlamentosu'nda yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti için 174 milletvekili karşı, 117 milletvekili de lehte oy kullandı.

"Hayır" oyu 175'in altında kaldığı için Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson başkanlığındaki koalisyon hükümeti, parlamentodan güvenoyu aldı.

İlk kadın başbakan olmuştu

Parlamento'da güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson bugün İsveç'in başbakanı olmuştu.

Andersson ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçmişti.

Başbakan Andersson göreve geldikten saatler sonra istifa etti.

Eski Başbakan Löfven parti liderliğinden istifa etmişti

Sosyal Demokrat Parti liderliğini 4 Kasım'da bırakan eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, yeni hükümet kurması için Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önermişti.

O tarihte Sosyal Demokrat Partinin yeni lideri de Andersson olmuştu.

Andersson, 1967 yılında Uppsala kentinde doğdu. 2009 ile 2012 arasında İsveç Vergi Dairesi Genel Müdürlüğü yapan Andersson, 2014 yılından beri Maliye Bakanlığı görevini yürütüyordu.