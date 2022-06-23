İsveç devlet televizyonu SVT, terörist Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yapıp skandala imza attı!

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci ile ilgili olarak gelen bir soru üzerine Şahin Türkiye ile ilgili şu iddiada bulundu;

'Türkiye Rusya-Ukrayna savaşını ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebini kendi çıkarına kullanıyor.'

"Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyona cevap vereceklerini, İsveç'in kendilerine verdiği desteğin devam etmesi, bu desteğin siyasi ve ahlaki olduğunu açıklaması gerektiğini" söyledi.

BU DURUM STV'NİN İLK SKANDAL OLAYI DEĞİL

Kanal daha önce de terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yapıyor' demişti.

Ferhat Abdi Şahin Kimdir?

Mazlum Kobani, Mazlum Abdi, Ferhat Abdi Şahin veya kod adı ile Şahin Cilo 1967'de Afrin'de doğdu. Suriye Demokratik Güçleri başkomutanı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor. Kendi açıklamalarına göre 2012 yılına kadar PKK'ya mensup olan Kobani, örgüt içerisinde yöneticilik dahil birçok pozisyonda görev aldı. Türk yetkileri; PKK tarafından gerçekleştirilen birçok saldırı emrinin Kobani tarafından verildiğini belirtmektedir.

28 Ekim 2015'ten beri Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler listesi"'nin kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer almaktadır.