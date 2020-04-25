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İşte Kim Jong-Un'un veliahtı: Kuzey Kore'ye kadın diktatör mü geliyor?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un ölümünün kesinleşmesi durumunda 7 yaşındaki oğlu başa getirilmezse kızkardeşi Kim Yo-Jong'un yönetimi devralması bekleniyor. Bu sebeple de tüm gözler 32 yaşındaki veliaht Kim Yo-Jung'a çevrildi...

İşte Kim Jong-Un'un veliahtı: Kuzey Kore'ye kadın diktatör mü geliyor?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un ölümünün kesinleşmesi durumunda 7 yaşındaki oğlu başa getirilmezse kızkardeşi Kim Yo-Jong'un yönetimi devralması bekleniyor. Bu sebeple de tüm gözler 32 yaşındaki veliaht Kim Yo-Jung'a çevrildi...

25 Nisan 2020 Cumartesi 03:38
2107 Okunma
İşte Kim Jong-Un'un veliahtı: Kuzey Kore'ye kadın diktatör mü geliyor?

Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olduğu bilinen Kim Jong-Un'un öldüğüne dair dedikodular Kuzey Kore'deki resmi kaynaklar tarafından ne yalanlanıyor ne de doğrulanıyor.

Pyongyang'dan henüz bir açıklama gelmedi fakat sağlık durumunun kötü olduğuna yönelik iddialar daha önce yine gündeme düşmüş ve geçtiğimiz günlerde bu iddialar yalanlanmıştı.

Kuki News'in haberine göre, bölge uzmanı Jang Sung Min, Kim Jong-Un'un öldüğüne inandığını söyledi. Jang, konuya ilişkin Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Kim Jong-Un’un sağlık durumu çok ciddi ve Kuzey Kore yönetimi bu sabah iyileşmesinin imkansız olacağı sonucuna vardı" 

Kim Jong-Un'un ölmesi durumunda ülkenin liderliğini kız kardeşi Kim Yo-Jong'un devralabileceği konuşuluyor.

Kim Yo-Jong'un ağabeyi Kim Jong-Un ile yakın olduğu biliniyor.

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Wonderwoman 2 2020-04-25 05:06:46

Kadının süper güçleri var. Topuklu ayakkabıyla koşabiliyor. Hem de yere değmeden.

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