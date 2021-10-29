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İşte Amerikan Eğitim Sistemi! Okul Müdürü ve Belediye Başkanına Kucak Dansı Yaptılar...
Amerika'da eğitim sistemindeki kepazeliklerin ardı arkası kesilmiyor. ABD'nin Kentucky eyaletinde bulunan bir lisede yapılan kutlamalarda öğrenciler; okul müdürü, öğretmenler ve belediye başkanına kucak dansı yaptı. Skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.
Dünya 29.10.2021, 12:37
Kentteki tüm okulların baş müdürü olan Susan Combs, olay ile ilgili soruşturma açıldığını ve görüntüler karşısında ne söyleyeceğini bilmediğini ifade etti.
Combs, soruşturma tamamlanınca rezalet olayla ilgili gerekli tüm cezai adımların atılacağını söyledi.
Susan, soruşturma devam ettiği için olay ile ilgili daha fazla konuşmak istemediğini söylerken Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Toni Konz Tatman da olay ile ilgili soruşturma açıldığını, başmüdür ile soruşturma kapsamında organize bir şekilde çalıştıklarını söyledi.