İstanbul'dan Erivan'a ilk uçak seferleri bugün başlayacak!

Ermenistan, 18 Aralık 2021'de Türk ürünlerine uyguladığı yasağı kaldırmıştı. Ermeni otoriteleri; Flyone Armenia havayolu şirketine de, Erivan- İstanbul uçuşlarına şubat ayında başlaması için izin vermişti. Türkiye'den ise İstanbul- Erivan uçuşları için haftada üç kez olmak üzere Pegasus Hava Yolları şirketine izin verildi. Uçuşlar, İstanbul Sabiha Gökçen ile Erivan Havalimanları arasında yapılacak. Erivan'dan hareket edecek Flyone uçağının bugün saat 19.50 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Bilet ücreti bin 437 lira olarak belirlenen Pegasus uçağı ise yine bu akşam saat 23.35'de Sabiha Gökçen'den Erivan'a havalanacak.

Vize isteniyor

Ermenistan'a gidişlerde vize uygulanıyor. İki ülke arasında konsolosluklar bulunmadığı için e-vize yoluyla veya havalimanından vize alınabiliyor.

İstanbul-Erivan arasında bin 314 kilometre uçuş mesafesi bulunuyor ve havadan ulaşım yaklaşık iki saat sürüyor.

Önümüzdeki dönemde müzakerelerin temel başlıklarından birini de, kara sınır kapısının açılmasının oluşturulması bekleniyor.