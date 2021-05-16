banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
Galatasaray kaosun eşiğinde!
Galatasaray kaosun eşiğinde!
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı

İsrail'in Gazze saldırılarına hackerlardan büyük tepki

News-israel.net'te yer alan habere göre onlarca İsrail web sitesi, Türkiye ve Bangladeş'ten hackerlar tarafından tahrip edildi. Bazı sitelerde ana sayfaların yerini Filistin yanlısı mesajlar aldı. Tahrip edilen siteler arasında Yahudi Ev Partisi'nin web sitesi olduğu bilgisi de yer aldı.

Dünya 16.05.2021, 23:54 17.05.2021, 12:37
İsrail'in Gazze saldırılarına hackerlardan büyük tepki

Haberde "İranlı bir hacker grubu İsrail bankacılık sistemine başarılı bir şekilde girildiğini bildirdi. İranlı hacker grubu, web sitesinde İsrail pasaportlarının kopyalarını, banka hesap numaralarını ve İsrail banka müşterilerinin diğer kişisel bilgilerini gösterdi. Şimdiye kadar İsrail medyası, boyutları yeterince net olmayan hacker saldırılarını bildirmekten kaçındı." ifadeleri yer aldı.

Yorumlar (0)
19°
az bulutlu