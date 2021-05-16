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İsrail'in Gazze saldırılarına hackerlardan büyük tepki
News-israel.net'te yer alan habere göre onlarca İsrail web sitesi, Türkiye ve Bangladeş'ten hackerlar tarafından tahrip edildi. Bazı sitelerde ana sayfaların yerini Filistin yanlısı mesajlar aldı. Tahrip edilen siteler arasında Yahudi Ev Partisi'nin web sitesi olduğu bilgisi de yer aldı.
Dünya 16.05.2021, 23:54 17.05.2021, 12:37
Haberde "İranlı bir hacker grubu İsrail bankacılık sistemine başarılı bir şekilde girildiğini bildirdi. İranlı hacker grubu, web sitesinde İsrail pasaportlarının kopyalarını, banka hesap numaralarını ve İsrail banka müşterilerinin diğer kişisel bilgilerini gösterdi. Şimdiye kadar İsrail medyası, boyutları yeterince net olmayan hacker saldırılarını bildirmekten kaçındı." ifadeleri yer aldı.