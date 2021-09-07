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İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı

Dünya 07.09.2021, 13:06
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırıda kentin batısındaki Hamas'a ait bir mevzinin hedef alındığını bildirdi. Saldırı sonucu yangının çıktığı ve olay yerine itfaiye araçlarının gönderildiği belirtildi.

İsrail basını ise, hava saldırısının Gazze'den yangın çıkaran balonların fırlatılmasına tepki olarak düzenlendiğini aktardı. Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. (İHA)

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