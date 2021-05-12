İsrail zulmünü sürdürüyor! Şehit sayısı 56'ya yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısının arttığı belirtildi.

İsrail saldırılarında 5'i çocuk, 14'ü kadın olmak üzere 56 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 320'e çıktığı kaydedildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, saldırılarda son olarak 4 kişi Gazze kentinde, 2 kişi Han Yunus'ta, 2 kişi de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde şehit düştü.

TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ ÇALIYOR

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yönelik roket saldırısı nedeni ile şehrin birçok noktasında siren sesleri yükseldi. Hava savunma sistemleri devreye girdi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv’e 130 roket atıldığı ifade edilerek, "Şimdi, sözümüzü yerine getirirken, El-Kassam Tugayları düşmanın sivil binaları hedef almasına cevaben 130 füze ile Tel Aviv ve çevresinde en büyük füze saldırısını başlattı" dedi.

İSRAİL, GAZZE'DE HANADİ KULESİ'Nİ VURMUŞTU

İsrail tarafından Gazze’ye düzenlenen hava saldırısında 13 katlı olan Hanadi Kulesi çökmüştü.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

İsrail, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv ve çevresine roket atışlarının sürmesi üzerine Ben Gurion Havalimanı'ndaki tüm sivil uçuşları askıya aldı.

Yediot Aharonot gazetesinin haberinde de nereden geldiği belirtilmeyen sivil uçağın Ben Gurion Havalimanı'na inişine izin verilmediği ve Güney Kıbrıs Rum Kesimindeki Larnaka Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.

İSRAİL'DEN GAZZE'DEKİ GÜVENLİK MERKEZLERİNE YOĞUN BOMBARDIMAN

İsrail savaş uçakları, birkaç dakika bıraktığı onlarca bomba ile abluka altındaki Gazze'de, Filistin direniş güçlerine ait güvenlik merkezleri ve polis karargahlarını vurdu. Son günlerdeki saldırılar arasında en şiddetlisinin bu sabah yaşandığı belirtilirken sonuçlarına ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi.

NAMAZ SONRASI MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

Harem-i Şerif'te kılınan sabah namazının ardından İsrail polisi tekbir ve slogan atan gençlere plastik mermilerle müdahale etti. Filistinli gençler ise taşlarla polise karşılık verdi.

Mescid-i Aksa'daki İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında yaşanan çatışma hala devam ediyor. İsrail polisleri, dün akşam Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazından sonra bir kez daha Filistinli gençlere ses bombaları ile saldırmış ancak olaylar çok büyümeden son bulmuştu.

BATI ŞERİA'DA BİR FİLİSTİNLİ DAHA ŞEHİT DÜŞTÜ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Halil kentinin güneyindeki el-Fevvar mülteci kampında bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi. Ancak bölgedeki görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail askerlerinin el-Fevvar kampına baskını sırasında Huseyn el-Tayti'nin göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu, ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi. Batı Şeria'da salı sabahından bu yana çıkan olaylar sırasında 2 Filistinli şehit oldu.