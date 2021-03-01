İsrail yine Suriye'yi hedef aldı

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları devam ediyor. Suriye resmi haber ajansı Sana, Başkent Şam'ın hedef alındığı saldırının Golan bölgesinden savaş uçakları tarafından atılan füzelerle gerçekleştirildiğini duyurdu. Savunma sistemlerinin birden fazla füzeyi havada etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Saldırının ardından İsrail'den resmi bir açıklama gelmedi. İsrail basını ise hava saldırılarının, geçtiğimiz hafta İsrail’e ait olduğu öne sürülen bir kargo gemisine, Umman Körfezi’nde yapılan saldırıya misilleme olduğunu öne sürdü. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.