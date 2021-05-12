İsrail uçakları Gazze'yi vuruyor: Hayatını kaybeden Filistinli sayısı 32'ye çıktı
İsrail'in Gazze Şeridi'nde önceki akşamdan bu yana düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail uçakları Gazze'nin batısındaki 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yıktı. İsrail'in saldırılarında ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı ise 203'e çıktı.
İsrail ordusu, Gazze'nin batısında bulunan 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yıktı.
İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde Hamas'a bağlı El-Salah el-Hayriyye Derneğine ait okulu vurdu. Saldırı sonucu okulda büyük hasar meydana geldi.
İsrail'in hava saldırılarında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillere ait evler de hedef alındı. Hava saldırılarına maruz kalan evlerin sayısı henüz bilinmiyor.
Ayrıca İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusunda hedef aldığı plastik fabrikasında yangın çıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölü sayısının 30'a, yaralı sayısının ise 203'e çıktığını duyurdu. Gece yarısı hayatını kaybeden Filistinli sayısı 32'ye çıktı.
Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı Hanadi Kulesi, İsrail'in saldırı tehdidinden kısa süre sonra hava saldırısıyla yıkıldı.
İşgal güçleri otel olarak kullanılan Hanadi Kulesine bombalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Hanadi Kulesi tamamen yıkıldı.
Vurulan binanın yakınlarında bulunan Gazze TİKA ofisi de patlamanın etkisiyle çevredeki binalar gibi kısmen hasar gördü.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise Telegram'da yayınladığı mesajında İsrail'in Gazze'deki sivil binaları hedef alması durumunda Tel Aviv'e Askalan'dan daha şiddetli füze saldırıları düzenleneceğini belirtmişti.
Öte yandan Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in Roş Etziyon kentinde İsrailli bir kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İsrail'in zulmü devam ediyor
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 32 Filistinli şehit oldu, yüzlerce yaralı var.