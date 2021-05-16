İsrail siber saldırı altında!

Haberde "İranlı bir hacker grubu İsrail bankacılık sistemine başarılı bir şekilde girildiğini bildirdi. İranlı hacker grubu, web sitesinde İsrail pasaportlarının kopyalarını, banka hesap numaralarını ve İsrail banka müşterilerinin diğer kişisel bilgilerini gösterdi. Şimdiye kadar İsrail medyası, boyutları yeterince net olmayan hacker saldırılarını bildirmekten kaçındı." ifadeleri yer aldı.