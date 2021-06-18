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İsrail polisinden Filistinlilere müdahale

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e yönelik hakaretini Mescid-i Aksa’da protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

Dünya 18.06.2021, 14:30
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