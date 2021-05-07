İsrail polisi Mescid-i Aksa’da ses bombalarıyla cemaate saldırdı! Çok sayıda yaralı...

İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

Öte yandan Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı.

Yoğun bir şekilde çevrede konuşlanan polis, Eski Şehir kapılarından kontrollü bir şekilde geçişlere izin verdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, şu ana kadar Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Filistin Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda 53 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

Mescid-i Aksa’da İsrail polisinin müdahalesi devam ederken, diğer taraftan teravih namazı belirli aralıklarla sürüyor. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, Harem-i Şerif’te yaşanan olayların durdurulması için İsrail polisinden avlulardan çekilme çağrısı yaptı.

İSRAİL POLİSİ ARAP MİLLETVEKİLLERİNE SALDIRDI

İsrail polisi, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine karşı barışçıl bir gösteri yapan İsrail meclisindeki Arap milletvekillerine saldırıda bulundu.

Ortak Arap Listesi'nden yapılan yazılı açıklamada, eylem sırasında İsrail güçleri, Ortak Liste temsilcilerinin ve göstericilerin mahalleye girişini engelledi ve saldırıda bulundu.

İsrail güçleri ile çıkan arbedede, Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı düzenlenen gösteriye katılan Milletvekili Ofer Keşif'in (sol görüşlü İsrailli milletvekili) gözlükleri de kırıldı.

Arap milletvekili Sami Ebu Şehade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerleşimciler, Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah'ta yerlerinden edilmesine karşı milletvekillerine ve göstericilere saldırmaya çalıştı ve polis bazı protestocuları tutukladı." bilgisini paylaştı.

Ebu Şehade, "Önümüzdeki günler Şeyh Cerrah'taki halkımız meselesi açısından çok önemli olacak. Tekrarlanan saldırıları püskürtmek ve Filistinli ailelerin yerlerinden edilmelerini önlemek için mücadeleyi güçlendirmekten başka çare yoktur." ifadelerini kullandı.

ABD: TANSİYON DÜŞMELİ

AFP'nin son dakika haberine göre, ABD'den yapılan açıklamada Filistinliler'e müdahaleden kaçınılması ve tansiyonun düşürülmesi gerektiği belirtildi.

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını açıkladı.

"Filistinli ailelerin nesiller boyu yaşadığı Şeyh Cerrah'taki evlerinden edilmeleri durumundan derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Porter, ABD'nin İsrail'in tek taraflı adımlarına karşı olduğunu dile getirdi.

AA EDİTÖRÜ PLASTİK MERMİYLE YARALANDI

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı’nın Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz ayağından yaralandı.

Boyraz, İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu. Hafif yaralanan Boyraz’a olay yerinde müdahale edildi.