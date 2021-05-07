İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Filistinli ailenin evine zorla girdi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde, Araplar ile Yahudiler arasında yaşanan kavganın ardından Yahudi yerleşimciler, evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinlilere iftar vakti ateş açtı.

Filistinliler, İsrail yönetiminin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etmek için bölgede toplanmak istedi.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinliler ile etrafta bulunan Yahudi yerleşimciler arasında iftar vakti kavga yaşanmıştı.

İsrail'in, evlerinden zorla çıkarmak istediği Filistinliler, kendilerine destek verenlerle Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinin önünde iftar sofrası kurmuştu.

Yahudi yerleşimciler de karşı kaldırımlarda masa sandalye ve tenteler koyarak iftar sofralarına karşı bir eylem gerçekleştirdiler. Aşırı sağcıların lideri Itamar Ben Gvir de bu eylemlere katıldı. Çok geçmeden tansiyon yükseldi ve sataşmalar başladı.

Yahudi yerleşimciler, iftar vaktinde Filistinlilerin masalarına evlerin çatılarından taş, cam şişe ve çeşitli nesneler atmaya başlamıştı.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısına karşılık veren Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşanmış, iftar masaları dağılmıştı.

Olaylara müdahale eden İsrail polisi İsrailli yerleşimcilere dokunmazken Filisitnli onlarca mahalle sakinini gözaltına aldı.

Çok sayıda İsrail polisi, mahalle sakinlerini dağıtmak istediği sırada Filistinli aileye ait bir evin kapısını kırarak içeri girdi.

Olay sırasında kapıya dayanan ve ayağı kırık olan 50 yaşındaki Filistinli Salih Diyab, İsrail polisinin kapıyı itmesi nedeniyle yere düştü.

Acı içerisinde kıvranan Diyab, bölgedeki Filistinli sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

İsrail polisi, baskın sırasında onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

Ne olmuştu?

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" perşembe gününe kadar süre tanımıştı.

Yargıtay yerel mahkemenin kararını onarsa emsal teşkil edecek.

Filistin'deki yerleşim birimleri Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi 1967'den bu yana İsrail işgali altında. İsrail bu bölgelerde birer birer yahudi yerleşim yerleri kuruyor.

Hükümet son olarak Batı Şeria'da 540 Yahudi yerleşim yeri kurulmasına izin verdi.

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere yerleşimlerin derhal durdurulması çağrısı yaptı.

(NTV)