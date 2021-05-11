İsrail ordusu Gazze sınırına mühimmat ve tank sevkiyatı yapmaya başladı

Mescid-i Aksa'yı basarak Filistinli sivillere saldıran İsrail, tepkilere rağmen geri adım atmıyor. Masum Filistin halkını ablukaya alan İsrail ordusunun Gazze sınırındaki hareketliliği, endişeleri artırdı.

İsrail ordusunun saldırılara devam etme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze sınırındaki birliklere takviye 5 asker gönderildiği aktarıldı. Tansiyonun düşürülmesi çağrılarına uymayan İsrail ordusu, Gazze sınırına şimdi de tank ve ağır silah yığmaya başladı.

FİLİSTİN HALKI ÇARESİZCE BEKLİYOR

Yaşanan bu gelişmeden sonra söz sahibi ülkelerin henüz dur dememiş olmaması İsrail'i daha da cesaretlendiriyor. İsrail'in hava saldırıları karşısında savunmasız kalan Filistinliler ise dünyanın bu saldırganlığa son vermesini bekliyor.

NELER YAŞANDI?

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak, cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda, 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, bu sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Mescid-i Aksa etrafındaki saldırıların ardından Hamas'ın İsrail'e roketlerle saldırı düzenlemesine İsrail savaş uçaklarıyla karşılık vermiş ve 10'u çocuk, 1 kadın olmak üzere 28 sivil hayatını kaybetmişti.