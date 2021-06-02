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İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kimdir?

Isaac Herzog kimdir?

Dünya 02.06.2021, 13:39
İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kimdir?

Isaac Herzog kimdir?

Yahudi Ajansı Başkanı olan 60 yaşındaki Herzog, 1983-1993 yıllarında görev yapan ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu.

Isaac Herzog, 2013-2017 yıllarında İşçi Partisinin liderliğini yürütmüştü.

Mevcut Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in 9 Temmuz'da görevinin dolmasının ardından Herzog koltuğa oturacak.

Sembolik ve yetkileri sınırlı

İsrail'de 7 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan başbakanın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

Cumhurbaşkanının yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.

#Isaac herzog
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