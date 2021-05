İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan Hamas'ın da roketli karşılık verdiği saldırılarda İsrail savaş uçaklarını devreye aldı.

GERGİNLİK İSRAİL POLİSİNİN MÜDAHALESİ İLE BAŞLADI

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Müdahalelerde 331 kişi yaralandı.

HAMAS ULTİMATOM VERMİŞTİ

Hamas, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçeceklerini bildirmişti. Hamas ayrıca Kudüs'teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00'e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçerken, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde halka açık sığınaklar açılmıştı. Yetkililer, alınan kararın ordu tarafından değil, belediye tarafından alındığını açıklamıştı.

HAMAS, ROKETLİ SALDIRI DÜZENLEDİ

Gazze'deki Filistin direniş gruplarının İsrail'e Mescid-i Aksa'daki polisleri çekmesi için verdiği sürenin dolmasının ardından İsrail'in bazı bölgesinde siren sesleri duyulmaya başlandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiği belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Ayrıca Gazze'den atılan anti tank mermisi nedeniyle İsrailli bir sivilin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı aktarıldı. Roketlerden birinin Batı Kudüs'ün banliyölerinden Mevasseret Zion'da bir eve isabet ettiği ve hafif hasar oluştuğu ifade edildi.

İSRAİL'İN HAVA SALDIRISINDA 20 SİVİL CAN VERDİ

İsrail ordusu, Kudüs'e düzenlenen roket saldırısı üzerine Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı ölü sayısının arttığını belirterek, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 9'u çocuk olmak üzere 20 kişinin şehit olduğunu, 65 kişinin de yaralandığını açıkladı.

HAMAS KOMUTANI DA ÖLDÜ

Hamas hedeflerine düzenlenen hava saldırısında Hamas komutanlarından birinin öldürüldüğü bildirildi.

İSRAİL GENİŞ ÇAPLI HAVA SALDIRISI DÜZENLEYECEK

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, bugün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'den atılan roketler nedeniyle bölgeye geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesinin kabul edildiği ancak kara operasyonuna onay verilmediği belirtildi.

"AĞIR BİR DARBE İNDİRMELİ"

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin uzun süreli bir savaşı istemediklerini kaydederek, "Hamas'a ağır bir darbe indirilmeli ve herkes sınırlarımızı anlamalı" ifadesini kullandığı aktarıldı. İsrail ordusu, bölgede tansiyonun artması nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki birliklerine takviye yaptı. Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelerde dışarı çıkmama uyarısında bulunuldu.

İSRAİL YİNE CEMAATE SALDIRDI

Öte yandan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırı gerçekleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandığına dikkati çekerek, polisin ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ettiğini vurguladı.

İsrail polisinin saldırısı esnasında yangın çıktığını ve Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradığını belirten Dibs, Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü kaydetti.

İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında 331 Filistinli yaralanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU VE LAVROV, İSRAİL'İ KINADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefon görüşmesinde Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ile Çavuşoğlu telefon görüşmesinde Doğu Kudüs'teki durumu ele aldı, Filistin ile İsrail arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi, Doğu Kudüs'te özellikle de Mescid-i Aksa bölgesinde gerilimin artmasından dolayı endişelerini dile getirdi.

Bu bağlamda Lavrov ile Çavuşoğlu, Filistinlilerin kendilerine ait Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı, meselenin tüm taraflarına itidal ve Müslümanlar için kutsal olan ramazanda durumun kötüleşmesine yol açacak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

İki bakan, Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatının organizasyonu ve Türkiye'de üretimi ile ilgili konuları da ele aldı.

Görüşmede ayrıca, Karabağ'da durumun istikrara kavuşturulması yönündeki girişimlerin sürdürülmesinin önemi de vurgulandı.

İSRAİL'İN SALDIRISINA ŞENTOP'TAN TEPKİ

İsrail'in sivilleri hedef almasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor. İsrail savaş uçaklarının Kuzey #Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 çocuk şehit oldu. BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız" dedi.

ALTUN'DAN DA TEPKİ MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN KINAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mübarek Ramazan ayında Kudüs'te yaşananlardan sonra Gazze'deki saldırıda aralarında çocukların da olduğu can kayıpları olduğu haberleri geliyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, saldırıları kınıyorum. Bölgeye barış ve huzurun hakim gelmesini diliyorum" dedi.

1967'DEN BERİ İŞGAL ALTINDA

Mescid-i Aksa ise İslam'ın üçüncü en kutsal ibadet yeri olarak kabul ediliyor. Bu bölgenin içinde olduğu Doğu Kudüs, 1967'deki Altı Gün Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail savaşından bu yana İsrail devletinin işgali altında bulunuyor.