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İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. Çıkan olaylarda 5 Filistinli gözaltına alındı.

Dünya 15.04.2021, 09:33
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İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinliler teravih namazını eda etmeye devam ediyor. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da teravih namazının kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Filistinlilere Eski Şehir bölgesinin ana kapılarından Şam Kapısı'na geldikleri sırada saldırdığını belirtti. Tekbir ve sloganlar atan Filistinlilere, İsrail güçleri ses bombasıyla ve atlı polis ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 5 Filistinli'nin göz altına alındığı ve yaralanan olmadığı bildirildi.

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