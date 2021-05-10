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İsrail, Gazze'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapadı

İsrail, bugünden itibaren ikinci bir emre kadar Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapadığını duyurdu.

Dünya 10.05.2021, 12:41
İsrail, Gazze'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapadı

İsrail, Gazze'deki  bugünden itibaren ikinci bir emre kadar Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapattı.

İsrail hükümetinin Filistin'deki Çalışmalarını Koordine Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, kapatma kararının Gazze'den fırlatılan roket ve yakıcı balonlar nedeniyle alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, insan geçişlerin yapıldığı kapının ikinci bir emre kadar, insani ve istisnai durumlar dışında tüm geçişlere kapalı tutulacağı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan bugün sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde alarm sistemlerine ait sirenlerin çaldığı ifade edildi. Açıklamada sirenlerin neden uyarı verdiğine ilişkin bilgi verilmedi.

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