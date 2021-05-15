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İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu 13 katlı bir binayı vurdu

İsrail, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının da olduğu 13 katlı bir binayı vurdu. İsrail ordusu bu binayı vuracağını gün içinde duyurmuştu.

Dünya 15.05.2021, 15:44
İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu 13 katlı bir binayı vurdu

10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırıları sonrasında 139 Filistinli yaşamını yitirmiş, bine yakın insan da yaralanmıştı. Hamas'ın buna misilleme olarak bugün Tel Aviv'i roketlerle vurması ise İsrail tarafından karşılıksız bırakılmadı.

ÖNCE UYARDILAR SONRA VURDULAR

Bir saat öncesinde Gazze'de Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının da olduğu 13 katlı bir binayı vuracağını duyuran İsrail ordusu, dediğini yaptı. 13 katlı medya binası saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

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