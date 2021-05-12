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İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı daha vurdu

İsrail, düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurarak yıktı.

Dünya 12.05.2021, 20:05

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze'de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurdu, vurulan bina tamamen yıkıldı. İsrail basınında yer alan haberlerde, vurulmadan önce bina sakinlerinin binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığı ve saldırı öncesi patlayıcı özelliği olmayan füzeler fırlatıldığı öne sürüldü. El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3'üncü çok katlı bina oldu.

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İsrail saldırılarında 56 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne İsrail tarafından sürdürülen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'ü çocuk 5'i kadın toplam 56'ya, yaralı sayısının ise 335'e yükseldiği bildirilmişti.

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