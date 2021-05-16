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İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava ve kara operasyonu! İşte son haberler
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı hava ve kara harekatı kapsamında son dakika haberleri ard arda gelmeye devam ediyor! İsrail hava saldırıları ve topçu atışları ile birçok sivili hedef alırken, birçok bina hasar gördü. Gazze genelinde ise elektrikler kesildi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 209’a yükseldiği belirtildi.
Dünya 16.05.2021, 17:34
Neler olmuştu?
İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti, İsrail Yüksek Mahkemesinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden zorla çıkarılarak başka bir yere yerleştirilmesi kararını almasıyla yeniden tırmanışa geçti. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerini terk etmek istemeyen Filistinlilerin direnişi devam ederken, İsrail polisi 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı. İsrail güçlerinin ibadet eden Filistinlilere müdahalesi ile bölgede tansiyon giderek arttı. İsrail ordusu, 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.