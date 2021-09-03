banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

İsrail'den Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 70 yaralı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşimlerini protesto edenlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 70 Filistinli yaralandı.

Dünya 03.09.2021, 16:37
İsrail'den Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 70 yaralı

Filistinliler, İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'nın Beita kasabasında İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasını protesto etmek için Cuma namazı sonrası gösteri gerçekleştirdi. İsrail güçleri ise Filistinlilere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, müdahale sonucu 12'si plastik mermiyle olmak üzere 70 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar arasında bir sağlık görevlisinin bulunduğu ifade edildi.
Filistinliler, Beita'da İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın inşa edilmesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana gösteriler düzenliyor.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0