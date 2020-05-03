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İsrail'de Netanyahu protestoları devam ediyor

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu’yu ve kurduğu koalisyonu protesto etti.

İsrail'de Netanyahu protestoları devam ediyor

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu’yu ve kurduğu koalisyonu protesto etti.

03 Mayıs 2020 Pazar 10:20
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İsrail'de Netanyahu protestoları devam ediyor

Korona virüs salgını ortasında İsrail'de binlerce kişi yeniden hakkında yolsuzluk davası açılan Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile kurulan koalisyonu protesto etti. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Rabin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi hakkında yolsuzluk davaları başlarken koalisyon anlaşması ile Netanyahu'nun iktidarda kalması nedeni ile öfkeli olurken, protestocular koalisyon anlaşmasının yasal olmadığını vurguladı. Protestocular, ellerinde taşıdıkları pankartlarda ‘'Utanç! Utanç!'' ifadelerine yer verirken, bir protestocu ise pankartında Netanyahu'nun resmi ve Gantz'ın ‘'Yolsuzluk hükümetine hayır diyoruz ‘' sloganına yer verdi. Protestocular, yüksek mahkemeden hakkında soruşturma açılan herhangi bir siyasinin hükümet kurmasına izin verilmemesini talep ederken, koalisyon anlaşmasında ise bazı bölümlerin yasa dışı olduğunu vurguladı.

Mahkeme Netanyahu'nun duruşması hakkında müzakerelere yarın başlarken, müzakereler canlı olarak yayınlanacak. Başbakan Netanyahu, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlarından yargılanacak. Netanyahu, tüm suçlamaları reddederken, bunun muhalefet, medya ve polis tarafından hazırlanan bir darbe teşebbüsü olduğu iddiasında bulundu.

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