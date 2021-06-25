İsrail'de kapalı alanda maske zorunluğu geri geliyor

Covid-19 aşılamasını en hızlı yapan ülkelerden İsrail'de, vakalardaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı alındı.

İsrail'in Covid-19 ile mücadeleden sorumlu yetkilisi Prof. Nachman Ash, maske zorunluluğunun 27 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

Ash ayrıca aşı olmayan İsraillilere yurt dışına seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'de günlük vakalar artmaya devam ediyor.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 789'a yükseldi.