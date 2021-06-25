banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ali Koç'un yönetim listesi belli oldu
Ali Koç'un yönetim listesi belli oldu
Zammın sorumlusu belediye değildir, hükümettir
Zammın sorumlusu belediye değildir, hükümettir
İş dünyası kısa çalışma ödeneği uzatılsın diyor
İş dünyası kısa çalışma ödeneği uzatılsın diyor
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’

İsrail'de kapalı alanda maske zorunluğu geri geliyor

Covid-19 tedbirlerini gevşetip, 15 Haziran'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldıran İsrail, vaka sayıları artınca bu karardan geri adım attı.

Dünya 25.06.2021, 09:18
İsrail'de kapalı alanda maske zorunluğu geri geliyor

Covid-19 aşılamasını en hızlı yapan ülkelerden İsrail'de, vakalardaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı alındı.

İsrail'in Covid-19 ile mücadeleden sorumlu yetkilisi Prof. Nachman Ash, maske zorunluluğunun 27 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

Ash ayrıca aşı olmayan İsraillilere yurt dışına seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'de günlük vakalar artmaya devam ediyor.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 789'a yükseldi.

banner486
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
banner493