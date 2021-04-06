İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi

Rivlin, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Netanyahu'yu işaret ederek, "Yasaya ve mahkemelerin kararına göre bir başbakan suçlamalarla karşı karşıya olsa bile görevine devam edebilir" şeklinde konuştu.
Netanyahu'nun 28 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor, ancak bu süre 2 hafta uzatılabiliyor. Netanyahu, verilen tüm süre boyunca koalisyon hükümetini kuramazsa Rivlin, görevi farklı bir isme verecek. Bu ismin de 28 gün içinde hükümeti kuramaması halinde Rivlin, görevi Meclise verecek. Meclis, 3 hafta içinde hükümeti kuracak isim üzerinde uzlaşmazsa ülkede yeniden seçime gidilecek.