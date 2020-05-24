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İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davası nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıktı

İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davası nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıktı

24 Mayıs 2020 Pazar 17:03
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İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davası nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında açılan yolsuzluk davasının görülmesine bugün başlandı. Netanyahu, ilk duruşmaya katılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'teki bölge mahkemesi binasına geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme binasına ulaşan Netanyahu, duruşma öncesi yaptığı açıklamada hakkında açılan davanın kendisini devirmeyi hedeflediğini söyledi.

Kudüs Mahkemesi, 4 gün önce Netanyahu'nun korona virüs önlemleri ve hakkındaki suçlamaları bilmesini gerekçe göstererek duruşmaya katılmama talebini reddetmişti. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasına karar vermişti.

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