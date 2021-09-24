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İsrail askerlerinden 10 yaşındaki çocuğa döve döve gözaltı!

İsrail askerleri Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu darp ederek gözaltına aldı.

Dünya 24.09.2021, 19:19
İsrail askerlerinden 10 yaşındaki çocuğa döve döve gözaltı!

Görgü tanıkları ve akrabaları, 10 yaşındaki İsmail`in İsrail askerleri tarafından "vahşice" darp edildiğini ve gözaltına alındığını söyledi. 

3 saat boyunca gözaltında tutulan İsmail daha sonra serbest bırakıldı. 

İsmail`in dayısı bölgedeki çocukların “her gün dehşet dolu bir korku atmosferinde yaşadıklarına” dikkati çekti. 

İsrail askerlerince sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. 

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