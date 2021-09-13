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İsrail askerleri yaraladıkları Filistinliye sağlık personelinin müdahalesini engelledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde silahla yaraladıkları Filistinliye sağlık personelinin müdahale etmesini engelledi.

Dünya 13.09.2021, 17:04

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde silahla yaraladıkları Filistinliye sağlık personelinin müdahale etmesini engelledi.

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bir Filistinliye ateş açtı. Gush Etzion kavşağında silahla vurulan Filistinli yerde yardım beklerken, İsrail askerlerinin olay yerine gelen Filistinli sağlık görevlisinin yaralı kişiye müdahale etmesini engellediği görüldü. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, sağlık görevlisinin yaralı Filistinliye yaklaşmaya çalıştığı sırada İsrail askerleri tarafından itildiği kameraya yansıdı. Yerel kaynaklar, yaralı Filistinlinin daha sonra İsrail sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğünü aktardı.

(Muhammed Rabah/İHA)

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