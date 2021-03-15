İspanya haftada dört gün mesaiye geçiyor!

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 200 kadar şirketle başlanması planlanan uygulamanın hayata geçirilmesiyle İspanya, son yıllarda giderek daha fazla tartışılmaya başlanan dört günlük mesai fikri konusunda adım atan ilk olacak. Çalışanların haftada toplam 32 saat mesai yapmasını öngören uygulamanın sonbaharda başlayabileceği belirtiliyor.

Öneri Meclis’in iki kanadında da sadece birer temsilcisi bulunan merkez sol Mas Pais partisi tarafından gündeme getirilmişti.

Mas Pais, bu yılın başlarında hükümetin pilot uygulama başlatılması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu.

Haftalık çalışma günlerinin düşürülmesi Yeni Zelanda ve Almanya’da da gündeme geliyor. Çalışma saatlerinin düşürülmesini savunanlar bu sistemin verimi artıracağı, ruh sağlığına iyi geleceği ve iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynayabileceğini savunuyor.