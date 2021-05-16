İrlandalı siyasetçi Richard Boyd Barrett’ten ülkesinde bulunan işgalci İsrail Büyükelçisine tokat gibi sözler:

❝Filistinlilere yaptığınız bu kadar zulme karşı onların eli kolu bağlı bir şekilde izlemelerini mi istiyorsunuz?

Senin devletin ırkçı, faşist bir devlettir.❞ pic.twitter.com/Sg8wwmtqVj