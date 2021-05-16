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İrlandalı siyasetçi Richard Boyd Barrett’ten ülkesinde bulunan işgalci İsrail Büyükelçisine tokat gibi sözler

İrlandalı siyasetçi Richard Boyd Barrett’ten ülkesinde bulunan işgalci İsrail Büyükelçisine tokat gibi sözler: ❝Filistinlilere yaptığınız bu kadar zulme karşı onların eli kolu bağlı bir şekilde izlemelerini mi istiyorsunuz? Senin devletin ırkçı, faşist bir devlettir.❞

Dünya 16.05.2021, 13:11 16.05.2021, 13:12
İrlandalı siyasetçi Richard Boyd Barrett’ten ülkesinde bulunan işgalci İsrail Büyükelçisine tokat gibi sözler

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