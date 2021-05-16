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İrlandalı siyasetçi Richard Boyd Barrett’ten ülkesinde bulunan işgalci İsrail Büyükelçisine tokat gibi sözler
İrlandalı siyasetçi Richard Boyd Barrett’ten ülkesinde bulunan işgalci İsrail Büyükelçisine tokat gibi sözler
İrlandalı siyasetçi Richard Boyd Barrett’ten ülkesinde bulunan işgalci İsrail Büyükelçisine tokat gibi sözler: ❝Filistinlilere yaptığınız bu kadar zulme karşı onların eli kolu bağlı bir şekilde izlemelerini mi istiyorsunuz? Senin devletin ırkçı, faşist bir devlettir.❞
Dünya 16.05.2021, 13:11 16.05.2021, 13:12
İrlandalı siyasetçi Richard Boyd Barrett’ten ülkesinde bulunan işgalci İsrail Büyükelçisine tokat gibi sözler:— Selâmi Haktan (@slmhktn) May 15, 2021
❝Filistinlilere yaptığınız bu kadar zulme karşı onların eli kolu bağlı bir şekilde izlemelerini mi istiyorsunuz?
Senin devletin ırkçı, faşist bir devlettir.❞ pic.twitter.com/Sg8wwmtqVj