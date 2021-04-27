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Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un dokunulmazlığı kaldırıldı

Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin Avrupa Parlamentosu (AP) oturumda Türk Bayrağı'nı yırtarak büyük tepkiye yol açmıştı. AP, oylama yaparak ırkçı milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı.

Dünya 27.04.2021, 12:45
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Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un dokunulmazlığı kaldırıldı

Avrupa Parlamentosunda yapılan oylamada, daha önce Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışan Yunanistan'daki ırkçı Altın Şafak Partisi Üyesi Yannis Lagos'un dokunulmazlığı kaldırıldı.

Parlamentoda dün akşam yapılan ancak sonuçları bugün açıklanan oylamada, 658 milletvekili Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması için oy verdi, 25 milletvekili karşı çıktı.

Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.

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