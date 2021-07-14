İran’da gençleri ‘kalıcı ve bilinçli evliliklere’ yöneltmek için devlet onaylı bir İslami flört uygulaması devreye sokuldu.

Uygulamanın sitesinde kalıcı bir evlilik isteyen ve tek eş arayan bekarlara uygun kişiler bulmak için yapay zeka kullanıldığı belirtiliyor.

İran siber polisinin verdiği bilgiye göre bu, ülkedeki tek devlet onaylı platform. Başka flört uygulamaları kullanılmakla birlikte Hamdan dışındaki platformların ‘yasadışı‘ olduğu belirtildi.

Hamdan kullanıcıları kimliğini doğruladıktan sonra eş arayışına başlayabilmek için psikoloji testinden geçek zorunda. İki kişi arasında uyum olduğu zaman uygulama aileleri bir danışmanın aracılığıyla bir araya getiriyor. Söz konusu danışman evlenen çifte dört yıl boyunca ‘refakat edecek’.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil olmak üzere yetkilliler ülkede yükselen evlilik yaşı ve düşen doğum oranlarıla ilgili uyarılarda bulunuyor.

Mart ayında çıkan bir yasayla hükümet evlenenlere mali destek verme ve ikiden fazla çocuk sahibi olmayı teşvik etme yetkisi verirken, kürtaja erişimi de kısıtladı.