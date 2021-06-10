İran’da cumhurbaşkanlığı adayları canlı yayında Azeri Türklerinin oyu için böyle yarıştı

Muhafazakâr adaylar Muhsin Rızai ile İbrahim Reisi, İran Azerbaycanı’nda konuşulan dile Azerice derken, ılımlı cumhurbaşkanı adayı Muhsin Mihralizade, “Azerice diye bir dil yok, Türk dili vardır” itirazında bulundu.

Muhsin Rızai

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Rızai İran’da yaşayan 20 milyon Azeri Türkü seçmenini yanına çekebilmek için Türkçe “Yaşasın Azerbaycan” dedi.

Diğer muhafazakâr aday Reisi ise “Azerice konuşan vatandaşlarım bana muhabbetle ilgi gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade

Mihralizade rakiplerine itiraz ederek, “İran’da Azerice koşulmuyor. Türkçe konuşan vatandaşlarımız vardır. ‘Azerice’ kelimesini kullanırken dikkat edilmeli” uyarısında bulundu.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak 7 aday

İran'daki 13. cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. 29 milyon 980 bin 38'i erkek ve 29 milyon 330 bin 269'u kadın olmak üzere 59 milyon 310 bin 307 kişinin oy kullanacak. Bunlardan 1 milyon 392 bin 148 kişi ise ilk kez oy kullanacak.



Muhafazakar kimlikleriyle bilinen Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Milletvekili Ali Rıza Zakani adaylık izni almıştı.

Reformist kimliğiyle tanınan isimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin adaylıkları onaylanmıştı.

Ilımlı muhafazakar ve reformist kimlikleriyle bilinen isimlerden Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Meclis Başkanı Ali Laricani, Tebriz Milletvekilli Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade gibi isimlerin adaylığı ise veto edilmişti.

Muhafazakar kimliğiyle bilinen ancak son yıllarda ülke yönetimiyle restleşen açıklamalarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da adaylık izni alamamıştı.

Reformist gruplar, daha önce yaptıkları açıklamada adaylarının veto edilmesi halinde seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimiyle eş zamanlı olarak il, ilçe ve beldelerde yönetim konseyi seçimleri de yapılacak.