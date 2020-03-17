İran ve İspanya'da virüsten ölenler artıyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 135 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 988'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1178 artarak 16 bin 169'e ulaştığı bilgisini verdi.

5 BİN KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Cihanpur, 5 bin 389 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

İSPANYA'DA SON DURUM

İspanya'da da durum çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Kovid-19'un Avrupa'da etkisini en çok gösterdiği ülkelerden biri olan İspanya'da son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı toplamda 491 oldu. İspanyol yetkililer, ülkede son 24 saatte vaka saysının da 11 bin 178'e yükseldiğini duyurdu.