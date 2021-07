İran'ın başkenti Tahran'ın batısında şiddetli patlama

Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran'ın başkenti Tahran'ın batısında geçtiğimiz saatlerde şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

Ajansa konuşan itfaiye ekiplerinin sözcüsü, henüz bir patlama haberi almadıklarını belirtti.

Yerel kaynaklar, patlamanın kentin en büyük yeşil alanlarından biri olan Mellat Parkı yakınlarındaki bir konutta meydana geldiğini ifade etti.

Patlamanın binanın gaz tesisatındaki bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

​Bazı sosyal medya hesapları, olaydan sonra çıkan yangına ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaştı.

#BREAKING

Major explosion reported in west districts of Tehran, #Iran.



Some locals saying: "it sounded like a building collapsed."



Cause remains unknown pic.twitter.com/kVpDXI8JR6