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İran'ın başkenti Tahran'ın batısında şiddetli patlama

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildirildi. Patlamanın, binanın gaz tesisatındaki bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Dünya 10.07.2021, 09:03 10.07.2021, 09:06
İran'ın başkenti Tahran'ın batısında şiddetli patlama
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Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran'ın başkenti Tahran'ın batısında geçtiğimiz saatlerde şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

Ajansa konuşan itfaiye ekiplerinin sözcüsü, henüz bir patlama haberi almadıklarını belirtti.

Yerel kaynaklar, patlamanın kentin en büyük yeşil alanlarından biri olan Mellat Parkı yakınlarındaki bir konutta meydana geldiğini ifade etti.

Patlamanın binanın gaz tesisatındaki bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

​Bazı sosyal medya hesapları, olaydan sonra çıkan yangına ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaştı.

​Olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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