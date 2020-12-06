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İran'ın Azerbaycanlı aktivistlerin tedavisini engellediği iddia edildi

İran'ın Erdebil Cezaevi'nde bulunan İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri taşımalarına rağmen tedavi izni verilmediği iddia edildi.

Dünya 06.12.2020, 22:01
2002
İran'ın Azerbaycanlı aktivistlerin tedavisini engellediği iddia edildi
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Yenişafak'ta yer alan habbere göre İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberinde, Erdebil Cezaevi'nde öksürük ve nefes darlığı gibi Kovid-19 belirtileri taşıyan aralarında İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistler Abbas Lisani, Yusuf Kari ve Ali Vasıki'nin de bulunduğu bazı mahkumlara cezaevi yönetiminin tedavi izni vermediği öne sürüldü.

Ülkede Türklerin ana dilde eğitim ve diğer anayasal haklarını savunan İran vatandaşı Azerbaycanlı aktivistler, Tahran yönetiminin Türklere karşı politikalarını zaman zaman düzenledikleri sivil eylemlerle protesto ediyor.

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