İran, Evin Cezaevi'ndeki işkence görüntüleri için özür diledi

İran'ın başkenti Tahran’da bulunan Evin Cezaevi'nin kameraları hacklendi.

Cezaevindeki mahkumlara yapılan birçok kötü muamele görüntüsü, sosyal medyada ifşa edildi.

Görüntülerin yayılmasının ardından İran’dan beklenmedik bir adım geldi. Cezaevlerinin başındaki yetkili, işkenceyi kabul eder şekilde özür diledi.

SORUMLULUĞU KABUL ETTİ

'Ali’nin Adaleti' isimli hacker grubunun kameralara sızarak elde ettiğini duyurduğu gardiyanların dayak atma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İran Cezaevi İnfaz Kurumları Genel Müdürü Muhammed Mehdi Hac Muhammedi, sorumluluğu kabul etti.

Hac Muhammedi, sosyal medyada paylaştığı açıklamada şunları söyledi:

"Evin Cezaevi'nden görüntüler bağlamında, bu kabul edilemez davranışın sorumluluğunu kabul ediyorum ve bu acı olayların tekrarlamasını önlemeye çalışma ve yanlış yapanların ciddi şekilde üzerine gitme sözü veriyorum. Yüce Allah'tan, sevgili liderimiz Ayetullah Ali Hamaney'den, bu hatalar yüzünden çabaları görmezden gelinmemesi gereken onurlu gardiyanlardan özür diliyorum."