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İran dini lideri Hamaney: "Siyonist İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Dünya Kudüs Günü kapsamında yaptığı açıklamada, "Siyonist İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız" dedi.

İran dini lideri Hamaney: "Siyonist İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Dünya Kudüs Günü kapsamında yaptığı açıklamada, "Siyonist İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız" dedi.

22 Mayıs 2020 Cuma 13:56
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İran dini lideri Hamaney: "Siyonist İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız"

Dünya Kudüs Günü nedeniyle devlet televizyonunda konuşma yapan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Dünya Kudüs Günü'nü memnuniyetle karşıladı ve insanlar Filistin bayrağını dalgalandırmak olan bu günü, ilk vacip işleri olarak kutladı. Siyonizmin temel politikası Filistin meselesini küçümsemek ve Müslüman toplulukların zihninde onu unutturmaktır" dedi.

"Sözde milletlerin teşkilatı olan Birleşmiş Milletler görevini yapmıyor"

ABD ve Avrupa'nın neden olduğu ölümlerin tıpkı korona virüsten hayatını kaybedenler gibi sayılması gerektiğini belirten Ayetullah Hamaney, İslam dünyasında yakılan savaş ateşinden kimlerin sorumlu olduğunu sorarak, "Afganistan, Yemen, Libya, Irak, Suriye ve diğer ülkelerde dökülen tüm bu kanlardan kim sorumlu? Filistin'deki tüm bu cinayetten, yıkımdan ve baskıdan kim sorumlu?" diye konuştu.

Hamaney, "Neden İslam dünyasındaki bu milyonlarca mazlum çocuğu, kadını ve erkeği saymadınız? Neden kimse Müslümanların katledilmesinden dolayı baş sağlığı dileğinde bulunmuyor? Neden milyonlarca Filistinli 70 yıl sürgünde, evlerinden uzakta yaşamak zorundalar? Neden Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs-ü Şerif'e hakaret ediliyor? Sözde milletlerin teşkilatı olan Birleşmiş Milletler görevini yapmıyor" dedi.

"Siyonist İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız"

ABD ve İsrail tarafından Filistin meselesinin unutturulmaya çalışıldığını vurgulayan Hamaney İsrail'in ortadan kaldırılması gereken bir virüs olduğunu belirterek, "Siyonist İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız. Bu rejimi önümüzde zorlu günler bekliyor olacak" ifadelerini kullandı. Hamaney, "Siyonist rejim bölge için ölümcül bir uzantı, net bir kayıptır ve kesinlikle kökünden sökülecek ve ortadan kaldırılacaktır. Tüm imkanlarını bu rejim politikalarının hizmetine sunanlar için geriye sadece utanç kalacaktır" şeklinde konuştu.

Arap ülkelerine eleştiri

İran dini lideri Hamaney, "1. Dünya Savaşı'nı kazanan hükümetlerin Orta Doğu'yu yani Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya topraklarını Paris Konferansı'nda en önemli savaş ganimeti olarak aralarında paylaştıkları gün egemenliklerini sürdürebilmek için bölgenin kalbinde güvenli bir üsse ihtiyaçları olduğunu hissettiler" dedi.

Arap ülkelerin siyonist İsrail devletine teslim olduklarını belirten Hamaney, "Ne yazık ki çoğu Arap devleti, bir kısmı takdire şayan ilk direnişlerinden sonra tedrici olarak teslim olmayı seçti. Özellikle ABD'nin meseleye dahil olması ile insani, İslami ve siyasi vazifelerini unutarak yanlış umutlarla ve düşmanın amaçlarına yardımcı oldular. Camp David bu acı gerçeğin açık bir örneğidir" diye konuştu.

İran'da her yıl Ramazan ayının son Cuması Kudüs Günü olarak anılmakta. Bu yıl korona virüs nedeniyle ülke genelinde etkinlikler sanal platformlarda düzenlenirken, virüs tehdidinin azaldığı beyaz bölgelerde Kudüs yürüyüşleri yapıldı.

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