Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102981
ALTIN
379.900
DOLAR
6.7910
STERLİN
8.3188
EURO
7.4699

İran'da vaka sayıları yeniden artıyor

İran'da vaka sayılarında yeniden artış görülürken, 18 Mayıs’ta son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 2 bin 294 olurken bugünkü günlük vaka sayısı 2 bin 392'ye yükseldi.

İran'da vaka sayıları yeniden artıyor

İran'da vaka sayılarında yeniden artış görülürken, 18 Mayıs’ta son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 2 bin 294 olurken bugünkü günlük vaka sayısı 2 bin 392'ye yükseldi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:26
2007 Okunma
İran'da vaka sayıları yeniden artıyor

İran'da vaka sayılarında artış devam ediyor. son 24 saatte 2 bin 392 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle vaka sayısı 129 bin 341'e yükseldi. Ülke genelinde 66 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 249'a ulaştı.

İran‘da günlük vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı. Ülke genelinde son 24 saatte 18 Mayıs'ta 2 bin 294 olan vaka sayısı 19 Mayıs'ta 2 bin 111 olarak açıklandı. Dün ise son 24 saatte 2 bin 346 olan vaka görülürken bugün vaka sayısı 2 bin 392 olarak kaydedildi. Ölüm sayıları ise 60'ın altına düşmedi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 392 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 66 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 129 bin 341'e, ölenlerin sayısının ise 7 bin 249'a yükseldiğini açıkladı.

Ülkede toplam 100 bin 564 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 655 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti

Son Güncelleme: 21.05.2020 14:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ: En fazla vaka artışı son 24 saatte görüldü
DSÖ: En fazla vaka artışı son 24 saatte görüldü
Japonya'da korona 3 milyon kişiyi işsiz bırakabilir
Japonya'da korona 3 milyon kişiyi işsiz bırakabilir
İngiltere'de son 24 saatte 343 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte 343 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de örgün eğitime dönüş başlıyor; okullar böyle olacak
Güney Kore'de örgün eğitime dönüş başlıyor; okullar böyle olacak
"UKRAYNA’DA RAMAZAN BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI RESMİ OLARAK KUTLANACAK"
"UKRAYNA’DA RAMAZAN BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI RESMİ OLARAK KUTLANACAK"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'ABD silah alanındaki anlaşmalarını bozuyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'ABD silah alanındaki anlaşmalarını bozuyor'
Almanya'da polis maske takmadı diye Türk gencin burnunu kırdı
Almanya'da polis maske takmadı diye Türk gencin burnunu kırdı
Haftada dört çalışma günü geliyor
Haftada dört çalışma günü geliyor
Japon hava yolu şirketi Wuhan uçuşlarına başladı
Japon hava yolu şirketi Wuhan uçuşlarına başladı
Kosova'da camilerin ibadete açılmaması protesto edildi
Kosova'da camilerin ibadete açılmaması protesto edildi
Dünya Sağlık Örgütü bağımsız soruşturmayı kabul etti
Dünya Sağlık Örgütü bağımsız soruşturmayı kabul etti
Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı 26'ya düştü
Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı 26'ya düştü
AB'den İsrail'e uyarı: 'Uluslararası hukuka uy'
AB'den İsrail'e uyarı: 'Uluslararası hukuka uy'
Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete açılacak
Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete açılacak
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı
Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
İngiltere'de son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 131 ölüm
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 131 ölüm
İspanya'da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı
İspanya'da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim