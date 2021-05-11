İran'da seçimlere 40 gün kala cumhurbaşkanı adaylık kriterleri değiştirildi

Kedhudayi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin AKK'nin cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli şartları yeniden düzenleyen kararına karşın İçişleri Bakanlığı'na 'Anayasa'da yer alan mevcut şartların uygulanması' talimatını vermesi sonrası açıklamada bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Kedhudayi, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacaklara dair şartları içeren AKK'nin kararı İçişleri Bakanlığı ve diğer devlet yöneticileri için bağlayıcıdır" ifadelerini kullandı.

Kedhudayi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık başvurusunun ancak AKK'nin kriterlerine uyulmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

AKK, geçen hafta aldığı kararla, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyen kişiler için yeni şartlar getirmişti.

Yüksek lisans yapmış olma şartı da getirildi

Söz konusu kararda, cumhurbaşkanı adayının "40-75 yaşlarında, devlet kademesinde yönetici pozisyonlarda en az 4 yıllık tecrübeye sahip, en az yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması, asker ise en az tümgeneral rütbesine sahip olması" gibi şartları taşıması gerektiği belirtilmişti.

AKK'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık 40 gün kala aldığı bu karar, 'aday adaylığını açıklayan bazı kişilerin önünün kesilmesi' olarak yorumlanmıştı.

İran Meclisi'nde dün, muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen 203 milletvekili, yayımladıkları bildiriyle AKK'nin yeni düzenlemesine desteklerini duyurmuş, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli de bugünkü açıklamasında AKK tarafından alınan yeni kararlara uyulacağını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Ruhani ise bugün, AKK'nin yeni kararlarına itiraz ederek, İçişleri Bakanlığı'na 'Anayasa'da yer alan mevcut şartların uygulanması' talimatını vermişti.