İran'da 4 milyon 500 bin işçinin sigortasız çalıştığı açıklandı

Devlet televizyonuna konuşan Abdulmeliki, ülkede yaşanan ekonomik kriz ve işsizlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkedeki işsiz sayısının 2 milyon 400 bin olduğunu belirten Abdulmeliki, 2 milyon 200 bin kişinin geçici işlerde çalıştığını, 2 milyon kişinin de iş bulmaktan ümidini kestiğini aktardı.

İran'da 9 milyon 700 bin kişinin düşük gelirli işlerde çalıştığını ifade eden Bakan Abdulmeliki, 4 milyon 500 bin kişinin de resmi olmayan işlerde kayıt dışı çalıştığı ve sigortalarının olmadığı bilgisini paylaştı.