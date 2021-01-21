Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki patlama birden! Patlama anına ilişkin yeni görüntüler

Irak'ın Başkenti Bağdat'ta bir pazar yerine intihar saldırısı gerçekleştirildi. İlk bilgilere göre en az 13 kişinin yaşamını yitirdiği 25 kişinin de yaralandığı söylenmişti. Ancak ölü sayısı 28'e yükseldi...



Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırı eylemi Tayaran Meydanı’nda meydana geldi.



Yetkililer yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve bölgede maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.