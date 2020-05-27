İngiltere’de Boris’i zora sokan skandallar ardı ardına geliyor! Başdanışmandan sonra milletvekilinin evinde parti

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın başdanışmanı Dominic Cummings’in karantina kurallarını ihlal etmesinin yankıları sürerken, Muhafazakar Parti içinden bir skandal daha patlak verdi.

Cummings’i görevden alma baskılarıyla mücadele eden Johnson’a kötü haber bu kez partisinin milletvekillerinden Rob Roberts’tan geldi. Roberts’ın Delyn’de bulunan aile evinde parti yapıldığı ihbarını alan polis baskın düzenledi.

ROBERTS: EVDE YOKTUM



Roberts’ın eşinin 40. yaşı için düzenlenen partideki konuklar evlerine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İngiliz medyasının gündemine oturan gelişme sonrası Rob Roberts sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kendisinin olay yaşandığı sırada Londra’da olduğunu söyleyen Roberts, polislerin ailesine kısıtlamalarla ilgili uyarılarda bulunduktan sonra evden ayrıldığını ifade etti.

ÇİFTE STANDART TEPKİSİ



Cummings’i görevden almamakta direnen Boris Johnson’ın, Roberts için herhangi bir yaptırımda bulunup bulunmayacağı da merak konusu.

İngiliz kamuoyu son iki örnekle beraber, halka uyulması çağrısı yapılan kısıtlamalarla, siyasilerin uygulamaları arasındaki çifte standart konusunda sesini yükseltmeye başladı.