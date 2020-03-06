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İngiltere ve Hollanda'da koronadan ilk ölüm gerçekleşti

Koronavirüs her geçen gün yayılmaya devam ederken, İngiltere ve Hollanda'da ilk ölümler gerçekleşmeye başladı.

İngiltere ve Hollanda'da koronadan ilk ölüm gerçekleşti

Koronavirüs her geçen gün yayılmaya devam ederken, İngiltere ve Hollanda'da ilk ölümler gerçekleşmeye başladı.

06 Mart 2020 Cuma 16:57
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İngiltere ve Hollanda'da koronadan ilk ölüm gerçekleşti

Ölümcül koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

Dünya genelinde ölü sayısı 3 bini geçerken, İngiltere ve Hollanda'da da salgın nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti.

İNGİLTERE VE HOLLANDA'YA DA SIÇRADI

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle Birmingham kentinde ilk resmi ölümün kayıtlara geçtiği belirtildi.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Üzülerek belirtiyoruz ki hastanemize farklı sağlık sebebiyle gelen yaşlı hastamız tüm müdahalelerimize rağmen hayatını kaybetmiştir. Hastamızın geliş sebebi korona olmamakla birlikte, yapılan test sonuçlarında koronavirüs belirtileri pozitif çıkmıştır. Zorlu zamanlardan geçtiğimizi ve bu üzücü durumdan dolayı vefat eden hasta yakınlarının yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Hollanda'ya da sıçrayan salgın sonucu, Ulusal Haber Ajansı'nın (ANP) sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, ülkede koronavirüs sebebiyle ilk kez bir kişinin öldüğü belirtildi.

İngiltere ve Hollanda'da koronadan ilk ölüm gerçekleşti

İngiltere ve Hollanda'da koronadan ilk ölüm gerçekleşti

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