İngiltere tarihinin gördüğü en pahalı boşanma davası!

İngiltere tarihinin en karmaşık ve en pahalı boşanma davası olan Rus oligark Farkhad Ahmedov ile eski eşi Tatiana Ahmedova arasındaki gerilim tırmanıyor…

Yüksek Mahkeme’nin Ahmedov’un eski eşine 115 metrelik lüks teknesi MV Luna’yı vermesi yönünde karar çıkmasına rağmen ünlü iş insanının bu yatı vermemesi ile birlikte büyüyen gerilimde devreye silahlı özel bir tim girdi…

Yaklaşık 225 milyon pound değerindeki lüks yatın Dubai’de olduğunu yazan The Times, “5 yıl önce Yüksek Mahkeme’nin kararına rağmen Ahmedov, eşine yatı teslim etmedi.

Dün Ahmedova’nın temsilcileri tarafından yapılan açıklamada ise bir dönem askeriyede çalışan bir grubun görevlendirildiği ve lüks yata operasyon düzenlendiği belirtildi” ifadesini kullandı.

İngiltere, Ahmedov ile Ahmedova’nın boşanma sürecini yakından takip ediyor.

Ahmedova’nın eşinden 5 milyon poundluk helikopter, 1.5 milyon poundluk bir hız teknesi aldığını yazan The Times, Ahmedova’nın ekibinin aynı zamanda 40 milyon pound değerindeki bir jeti de ele geçirdiğini aktardı. Yapılan açıklamada, “Yüksek Mahkeme kararını uygulamak için İngiliz ordusunun eski üyelerini kullandılar” denildi.

Dubai’de demirleyen lüks yata eski askerlerden oluşan bir timin operasyon düzenlediği öne sürüldü.

Yatın ele geçirmek için halen çalışmaların devam ettiği ve geminin kaptanının bir Kanada vatandaşı olan Gavin Young olduğunu açıklayarak diplomatik bir gerilim yaşandığını aktaran İngiliz basınına konuşan ünlü iş insanının sözcüsü, “İngiltere’den bir grup askerin Dubai’ye giderek bir Rus’a ait bir gemiyi ele geçirmeye çalışması çok abartılı” diyerek gemiye çıkanların Rus denizciler olduğunu aktardı.