İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lider adaylarından Dışişleri Bakanı Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu

2015'ten bu yana dördüncü başbakan

Johnson'ın yerini alma yarışında uzun süredir önde olan Truss, 2015 seçimlerinden bu yana Muhafazakarların dördüncü başbakanı olarak tarihe geçti.

Ülke çapında yaklaşık 200 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakan ve partinin yeni liderini belirlemek için oy kullandı.

Parti liderliği seçiminde 47 yaşındaki Truss, 42 yaşındaki eski Maliye Bakanı Rishi Sunak karşısında yarıştı.

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından bir gün sonra Boris Johnson, başbakanlık görevinden istifasını Kraliçe 2. Elizabeth’e takdim edecek.

Johnson, 7 Temmuz'da Muhafazakâr Parti liderliğinden istifa etmişti. Muhafazakar Parti liderliği için 20 Temmuz'da yapılan ilk oylamada Sunak ve Truss ilk iki sırayı almıştı.

Muhafazakar Parti lideri ve yeni başbakanı belirlemek için yapılan parti içi oy kullanma işlemleri, siber saldırı tehlikesi nedeniyle daha önce ertelenmişti.

Boris Johnson bundan sonra ne yapacak?

Başbakan Johnson ise her ne kadar partisi tarafından istifaya sürüklense de, hala partinin ağır toplarından biri olmaya devam ediyor.

Yeniden başbakan olmak istiyor mu?

Johnson, şu aşamada siyasete yeniden dönmeyeceğini belirtiyor ancak İngiliz siyasetindeki belirsizlikler sebebiyle basına isim vermeden görüş bildiren yakın çevresi bu ihtimali göz ardı etmiyor.

Onlara göre Johnson'ın sandık yenilgisinden ziyade skandallar yüzünden istifaya zorlanmış olmasından dolayı çok öfkeli ve partisinin bu kararını "sürü psikolojisi" olarak tanımlıyor.

Times gazetesine göre yakın çevresindeki bazı kişiler, Johnson'ın yerine seçilecek kişiyi destekleyeceği açıklamasının "ölüm öpücüğü" olabileceği şeklinde şaka yapıyor. Yeni başbakanın açıklarını kollayacağını düşünen bu kesim, seçmen üstündeki gücünü kullanmak isteyen Johnson'ın ilk fırsatta isyan fikrini ortaya atabileceğini ifade ediyor.